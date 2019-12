“Salemi a Natale”, il cartellone degli eventi

SALEMI – Torna il presepe vivente itinerante nel borgo di Salemi. ‘La Capanna del Re’, iniziativa curata dall’oratorio Don Bosco di Salemi, è inserita nel cartellone ‘Salemi a Natale’, ciclo di eventi natalizi che si protrarranno fino al 5 gennaio. Scenario del presepe vivente, che verrà inaugurato il 26 dicembre, alle 17, le caratteristiche strade del centro storico di Salemi: via Bastione e via Fontanieri. I visitatori potranno inoltre degustare i dolci tradizionali natalizi, grazie all’associazione Pusillesi. L’appuntamento con i personaggi del presepe si replicherà sabato 28 e domenica 29 dicembre, e ancora il 4 e il 5 gennaio. Nell’ambito del presepe vivente il 28 e 29 dicembre è previsto anche l’evento ‘Natale, storia e inclusione – Bottega dello scalpellino’, a cura di Spazio Libero Onlus, dalle 18 alle 21 in via Bastione e in via Fontanieri.



Il cartellone ‘Salemi a Natale’ è stato messo a punto dall’assessorato al Turismo del Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni che hanno curato nel dettaglio l’organizzazione degli eventi. In scaletta tanta musica, libri e le tradizioni culinarie locali. Il cartellone, curato dall’assessore al Turismo e spettacolo Vito Scalisi, prevede anche la musica del Brass Group e l’estro dell’attore Salvo Piparo.

Sabato 21 dicembre, al castello normanno-svevo, l’inaugurazione della mostra ‘Agrodolce – Traslitterazioni contemporanee’, a cura dell’associazione Blanderate e della Pro Loco. Alle 19 appuntamento in Chiesa madre con il tradizionale ‘Concerto di Natale’, a cura dell’associazione musicale Vincenzo Bellini. La musica popolare siciliana sarà protagonista il giorno di Natale, 25 dicembre, dalle 12 alle 12, con l’evento ‘Tradizioni Natalizie’, a cura dell’associazione Nuova Sicilia Bedda, per le strade del centro storico di Salemi. Il 26 dicembre un evento per i più piccoli: la casa di Babbo Natale, a cura dell’associazione Ama, presso Casa Toscano, dalle 16 alle 21. Il 28 e 29 dicembre, presso il castello normanno-svevo, la due giorni dedicata al biscotto mediterraneo: “Dai grani antichi ai ‘Cosi duci'”, rassegna di sapori, racconti e tradizioni dei biscotti di Sicilia. In programma showcooking e degustazioni con ospiti d’eccezione. L’iniziativa, che si svolgerà in entrambe le giornate dalle 10 alle 20.30, è organizzata dall’associazione Blanderate e dalla Pro Loco di Salemi. Sabato 28 dicembre doppio appuntamento con l’associazione culturale ‘Liber…i’ e la presentazione di due libri di tea Ranno all’interno del castello: alle 10 ‘Saura, le stanze del cuore’, e alle 17 ‘L’amurusanza’. Nella stessa giornata e nella stessa location, ma alle 21, tornerà la musica con ‘Merry Christmas and happy new swing’, del Mauro Carpet quintet.