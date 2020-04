Sabbia, ovvero minuscoli frammenti di minerali e roccia.  

di Giovanni Stallone

Tanto tempo fa, in un piccolo paesino collinare, vicino al mare, viveva una donna in dolce attesa, che col marito discutevano per ore sul nome del nascituro. Lucia, Maria, Teresa, Matilde, i nomi femminili che lei preferiva maggiormente. Rita, Luisa, Nina, Alina, i nomi femminili che piacevano al marito. Inoltre bisognava pensare anche a un eventuale maschio, e allora continuavano a leggere lunghissimi elenchi di scelta, senza mai raggiungere un accordo.

“Quando nostro figlio nascerà, dovremo pur dargli un nome!” Diceva il marito adirandosi non poco e a cui la moglie, noncurante della sua collera, ribatteva con un nenti ci fa! Oh! Quanto odiava quel suo nenti ci fa che lei ripeteva continuamente, soprattutto se in disaccordo!

Dopo poco tempo seppero che i bambini sarebbero stati due, ma il parto gemellare non poté che aumentare a dismisura le animate “disquisizioni” sulla scelta dei nomi. Trascorsi i 9 mesi di gravidanza, i due coniugi non si erano ancora accordati.

Le discussioni raggiunsero vette elevate e da quelle vette si sentiva l’eco del nenti ci fa che echeggiava per tutta la casa.

Nacquero di circa tre chilogrammi ciascuno, con pochissimi capelli che sembravano fili dorati. Gli occhi erano celesti e chiara la carnagione. Due bei bambolotti da coccolare e carezzare.

E i nomi? Non ne avevano scelto nessuno e, in ospedale, i medici e tutti gli operatori del reparto chiesero insistentemente quale nome dovessero scrivere nel braccialetto dei due bambini, ma non ebbero alcuna risposta.

Il marito, ligio sul da farsi, si recò agli uffici comunali per registrare i due neonati. Arrivò all’ufficio anagrafe molto adirato con la moglie, e lei con lui, perché nemmeno dopo il parto avevano trovato una soluzione.

L’impiegato comunale, in attesa di registrare i neonati, chiese i nomi dei figli e il padre seriosamente rispose: “Il primo bambino si chiama “Nenticifa, il secondo Uncifanenti”.

L’impiegato strabuzzò gli occhi e spalancò la bocca. Lo fissò per alcuni secondi e, convinto di non aver ben capito, chiese di ripetere. Ma il marito confermò fermamente: “Nenticifa” e “Uncifanenti !”.

La mano dell’impiegato si mosse verso il mouse del computer e lentissimamente cliccò sullo schermo, s’aprì la pagina delle registrazioni e scrisse: “In data 28 febbraio 2020 sono nati presso l’ospedale di Arroccati “Nenticifa” e Uncifanenti”.

L’impiegato, infine, stampò un foglio che il padre con fierezza firmò.

Ritornato in ospedale dalla moglie che, in apprensione, chiese quali nomi avesse scelto. Egli, sghignazzando, le rispose che erano i più bei nomi mai sentiti prima e che non avrebbe fatto fatica a ricordare.

Appena lo seppe cominciò a piangere copiosamente.

Però col tempo si abituò: francamente, era impossibile dimenticarli, perché l’uno era lo specchio dell’altro.

Nenticifa e Uncifanenti erano dei bambini discoli e commettevano innumerevoli marachelle, che la madre e il padre ammonivano più e più volte con un nenti ci fa o un ci fa nenti. In alcuni casi sarebbe stato opportuno richiamarli con fermezza, ma raramente ciò avvenne.

Crebbero sani, forti e belli, nutrendosi di molti nenti ci fa e di un ci fa nenti, insomma con una solida educazione, che già a loro volta era stata trasmessa ai propri genitori quando questi erano in fasce.

I genitori, infatti, prima che nascessero i gemelli, erano stati sempre fedeli osservanti di tutta la sostanza che si era condensata nella breve espressione nenti ci fa ( o un ci fa nenti).

Quando veniva fatto notare che una qualsivoglia azione, seppur di lieve entità, avrebbe potuta essere irrispettosa nei confronti degli altri, loro rispondevano sorridendo che in fondo nenti ci fa (per una volta che sarà mai), seguendo alla lettere l’educazione ricevuta.

Il nenti ci fa per la madre il padre e per tanti cittadini di Arroccati era un modo di interpretare il mondo.

Con un nenti ci fa si potevano risolvere questioni morali, discussioni giuridiche, prese di posizioni politiche, disguidi. Era possibile passare sopra a ogni questione con un semplice, innocuo, leggero e soave nenti ci fa.

I due figli crebbero con la stessa leggerezza, innocenza, gradevolezza della stessa sostanza del nenti ci fa della madre, del padre e non solo.

Quando ne combinavano una delle loro e rischiavano di essere rimproverati da qualche passante, subito alzavano le mani in aria in segno di resa e dicevano in coro: Nenti ci fa o un ci fa nenti. Sentendo dire ciò, non si capiva bene se l’uno avesse dato la colpa all’altro e soprattutto non si riusciva a distinguere chi era Nenticifa e chi Uncifanenti.

Erano due gocce d’acqua, precisi, simmetrici, della stessa altezza, con la stessa voce.

Ora, avvenne che, col passare degli anni, quei due nomi iniziarono a piacere sempre più e tanti altri bambini vennero chiamati così. E come già i genitori dei primi due Nenticifa e Uncifanenti, anche gli altri genitori e i centinaia di Nenticifa e Uncifanenti, erano saldamente rispettosi della breve, semplice, diretta, innocua espressione nenti ci fa o un ci fa nenti.

Fu così che a un certo punto il comune di Arroccati si ritrovò dentro un circolo vizioso senza eguali.

A parte i centinai di Nenticifa e Uncifanenti che popolavano il paesello, tanti altri adottavano quei soprannomi disdegnando il proprio nome.

Tantissimi in ogni occasione e in ogni discussione ostentavano quella appartenenza e si sentivano oramai legittimati a poter far fluire quei dolci suoni, che nascondevano significati molteplici e che messi insieme componevano la più elevata delle espressioni: nenti ci fa e un ci fa nenti.

Il caos aveva sostituito il cosmo e il paese di Arroccati si era incagliato come una nave che navigava in basse acque dai fondali sabbiosi.

I nenti ci fa e un ci fa nenti dal principio erano come dei piccoli granelli di arena. Pian piano divennero sempre di più e si trasformarono in una distesa luccicante di finissima sabbia, composta di eccezioni.

I minuscoli frammenti di minerali e roccia, se rimanessero isolati e ben distanti tra loro, difficilmente riusciremmo a distinguerli, e altrettanta difficoltà avremmo nell’identificare una spiaggia di sabbia, di sassi, di sabbia e sassi.

Quando i minuscoli frammenti di minerali e roccia sono uno vicino all’altro, invece possiamo godere delle sfumature colorate che la natura ci regala, a patto che tra la sabbia e i sassi non abbondino i nenti ci fa o un ci fa nenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...