[Rotary Club] Trapani. Presentato concorso fotografico “Un giorno senza sorriso è un giorno perso … Un sorriso per Enza”.

TRAPANI – Presentato questa mattina, presso l’Istituto Tecnologico Biagio Amico di Trapani, agli studenti della sezione grafica e comunicazione il Concorso fotografico promosso dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia, dal tema “Un giorno senza sorriso è un giorno perso … Un sorriso per Enza”.

L’iniziativa, che ha avuto il patrocino dal Comune di Trapani, si avvale della collaborazione dello stesso Istituto “Biagio Amico” e della consulenza fotografica dell’Associazione “I colori della vita”.

Durante la manifestazione gli studenti della 3° G hanno presentato tre bozze di locandina per lanciare il concorso che scadrà il 25 gennaio.

“ Il tema che abbiamo scelto per il concorso – afferma Rita Scaringi presidente del club Rotary – prende spunto da una nota frase di Charlie Chaplin e dal ricordo di una nostra socia prematuramente scomparsa, Enza, la cui caratteristica era quella di regalare un sorriso a chiunque. Ho scelto il tema del sorriso per l’attività del mio anno di

servizio Rotaryano, un anno in cui ci è stata consegnata la mission “il Rotary connette il mondo” un sorriso quindi, come opportunità per facilitare le relazionali umane in una società sempre più protesa verso l’individualismo ed un’occasione-conclude- per rendere servizio alla nostra collettività e alle giovani generazioni rinsaldando i legami di

collaborazione, questo per me è Rotary:…il Rotary del fare…”.

Tra i presenti, oltre alla Presidente del Rotary Rita Scaringi, la Prof.ssa Caterina Mangiaracina in rappresentanza della Scuola, Arturo Safina per l’Associazione I Colori della Vita e il Dott. Bono marito di Enza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...