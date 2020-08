Rotary Club Marsala: corso BLSD presso la Guardia Costiera

REDAZIONE – Lunedì 3 agosto, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala (Guardia Costiera), si è svolta la seconda attività dell’anno rotariano 2020/2021 del Progetto “Un attimo per una Vita… Marsala, Città Cardioprotetta” mediante l’attuazione di corso BLSD condotto dal socio e Past President del Rotary Club Marsala Dott. Riccardo Lembo e dal Dott. Franco Cirrincione, accompagnati dal Presidente in carica, Dott. Giuseppe Abbate.

Presente durante il corso di formazione anche il Comandante della Guardia Costiera di Marsala Chiara Picardi.

“Un attimo per una Vita… Marsala, Città Cardioprotetta” è un progetto iniziato durante l’anno rotariano 2014/2015 dall’allora Presidente Riccardo Lembo in collaborazione con l’azione formativa della Commissione BLSD del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary.

Di seguito gli scopi del progetto: 1 – dotare la Città di Marsala di un numero sufficiente di defibrillatori di ultima generazione, facili da usare, per un pronto intervento ubicandoli in strutture pubbliche aperte h/24 ovvero in spazi pubblici aperti. 2 – istruire il personale e/o incaricati delle strutture (ove verranno ubicati i defibrillatori) e certificarlo nelle misure di rianimazione cardiopolmonare e nell’uso del defibrillatore (corsi BLSD); 3 – preparare il personale docente e non docente, di tutte le scuole e gli asili nido di Marsala, alle manovre di disostruzione delle vie aeree superiori da corpi estranei.

Ad oggi sono stati svolti più di cento corsi BLSD e sono stati donati numerosi defibrillatori alla Città e agli enti cittadini. Presidente della Commissione distrettuale BLSD è il Dott. Goffredo Vaccaro, istruttori dei corsi sono il Past President del Rotary Club Marsala, Dott. Riccardo Lembo, la moglie Simonetta Alagna, il figlio Giuseppe Lembo e il Dott. Franco Cirrincione.

L’impegno per una Città cardio-protetta testimonia l’attenzione per la salute e il benessere di tutta la comunità perché servire va al di sopra di ogni interesse personale.

