Pubblicata la versione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri per ciechi ed ipovedenti.

ROMA – Da oggi 30 dicembre 2019 è disponibile sul sito www.carabinieri.it una speciale versione del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri dedicata alle persone affette da cecità o ipovedenti. L’audio racconto propone un’introduzione del giornalista Paolo Di Paolo con il commento all’opera della scrittrice Margaret Mazzantini, autrice dei testi dell’opera, un’intervista di Philippe Daverio al Maestro Mimmo Paladino, autore delle tavole, la lettura della Prefazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Giovanni Nistri al Calendario Storico, la lettura dei testi dei singoli mesi a cura della Mazzantini e dell’attore Sergio Castellitto. Il Calendario, che commemora il centenario della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, narra l’impegno quotidiano dei Carabinieri per le comunità. Grazie a questa soluzione, supportata dalla tecnologia, anche coloro che non hanno la possibilità di vedere possono fruire dei vividi racconti tratti da storie realmente accadute e interpretate dalla scrittrice Mazzantini, e possono essere resi partecipi delle rappresentazioni di arte contemporanea del Maestro Paladino.

L’obiettivo di questo progetto è quello di trasmettere il vero significato del calendario, ovvero l’attenzione dell’Arma alla protezione e al supporto delle categorie più deboli, anche a coloro che non hanno la possibilità di vederne e leggerne il contenuto.

http://www.carabinieri.it/editoria/calendario-storico/il-calendario/anni-2029-2020/2020

