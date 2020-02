Province e democrazia sospesa: Lo scandalo che non fa notizia

di Salvo Toscano

Ora, provate a immaginare che nel vostro comune non si voti da dodici anni. Sì, avete letto bene, dodici. Cosa accadrebbe in quel comune? I cittadini non batterebbero ciglio, abituati e rassegnati? Difficile poterlo credere. Eppure, in Sicilia ci sono delle istituzioni democratiche per le quali da dodici anni non si vota più e da più di sette anni si va avanti a commissariamenti e a rinvii, in un gioco dell’oca ormai grottesco. Si parla delle ex Province, oggi liberi consorzi. Per alcuni di loro l’ultima volta che si votò correva l’anno 2008, Obama doveva ancora correre per la Casa Bianca, all’Eliseo albergava da un annetto Nicolas Sarkozy. Un altro mondo, insomma. Ma è da quel dì che non si vota più. Le nuove elezioni, quelle di secondo livello, cioè riservate ai sindaci dei comuni della ex provincia, continuano a essere rimandate e rimandate e rimandate. L’ultima data fissata era stata quella del 19 aprile prossimo. Tirata fuori dal cilindro appena un paio di settimane fa, il 17 gennaio, si appresta a subire l’ennesimo rinvio. La legge è già bella che pronta all’Ars con il rinvio numero quattordici. Meglio aspettare, è la ratio della norma, che votino i comuni chiamati alle urne per le amministrative di primavera. E sì, perché c’è sempre un buon motivo per rimandare il voto di queste istituzioni. E il voto slitterà ancora, dopo l’estate, anche per dare il tempo alle coalizioni di accordarsi sui candidati.