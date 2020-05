PROTOCOLLO D’INTESA FRA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI E FEDERAZIONE NAZIONALE FORNITORI OSPEDALIERI

Roma, 22 maggio 2020 – Il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Marcello Minenna e il Presidente della Federazione Nazionale Fornitori Ospedalieri di Beni e Servizi (FIFO-CONFCOMMERCIO) Massimo Riem hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a facilitare l’approvvigionamento di materiale sanitario destinato ai soggetti che a vario titolo operano nel Servizio Sanitario Nazionale.

Obiettivo di tale protocollo è quello di semplificare, razionalizzare ed efficientare la filiera di distribuzione delle forniture ospedaliere, assicurando che anche in un periodo emergenziale come quello attuale vi siano a disposizione congrue scorte idonee a coprire le esigenze di approvvigionamento degli ospedali, evitando al contempo che, da un lato, la gestione di tali scorte e, dall’altro, le carenze di materiali che si avrebbero in assenza delle stesse, possano alimentare pressioni speculative sui loro prezzi.

ADM provvederà tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione fornendo la necessaria assistenza amministrativa.