Pronto il bilancio di fine mandato del sindaco. In distribuzione nei prossimi giorni alle famiglie campobellesi

Care concittadine, cari concittadini,

nei prossimi giorni sarà distribuito alle famiglie campobellesi il Bilancio di Fine Mandato che abbiamo redatto con l’obiettivo di adempiere a un obbligo di legge, ma soprattutto di rappresentare la sintesi del percorso compiuto nel corso della legislatura, promuovendo una valutazione consapevole del valore prodotto dalle scelte e dall’operato dell’Amministrazione comunale per la comunità e per il territorio campobellese.

Quando si giunge al termine di un percorso, infatti, è sempre importante tracciare un bilancio dell’attività svolta.

Sei anni di attività amministrativa alla guida di un comune sono un periodo lungo ma al contempo breve quando si deve iniziare tutto da zero e non è semplice rappresentare una sintesi che tenga conto di tutte le iniziative, le scelte, le azioni messe in campo, le difficoltà affrontate e, soprattutto, dei tanti momenti vissuti insieme alla città.

Sei anni insieme sono stati intensi, molto impegnativi e complessi, talvolta problematici, ma sempre e comunque bellissimi!

Rendicontare puntualmente tutte le attività sarebbe impossibile: si è cercato quindi di circoscrivere il campo agli aspetti tangibili, siano essi investimenti o servizi, descrivendo le principali linee di intervento attraverso cui ho puntato prioritariamente a conseguire un semplice quanto ambizioso obiettivo: quello di riportare la normalità a Campobello.

Un risultato che ritengo di aver pienamente raggiunto, nonostante i diversi problemi ancora irrisolti, le inadeguatezze da affrontare e i tanti progetti che richiedono ancora altro tempo ed impegno per essere conseguiti.

Il “bilancio” vuole essere, quindi, un atto di trasparenza e correttezza nei confronti della collettività, ma anche uno strumento che permetta ai cittadini, alle associazioni e a tutti i soggetti interessati, di formulare un giudizio informato e consapevole sulle politiche proposte, sulle emergenze affrontate, sull’attività svolta, sullo stato di realizzazione del programma e sui risultati raggiunti dall’Amministrazione.

Risultati che non sarebbe stato possibile raggiungere senza il fondamentale apporto sinergico dell’apparato burocratico, di tutte le istituzioni pubbliche, delle forze dell’Ordine, delle forze economiche e sociali, delle associazioni e di tutti i cittadini, che ringrazio fortemente per aver condiviso con me questi 6 anni alla guida di Campobello.

Nella consapevolezza che quello a cui siamo arrivati non rappresenta un punto di arrivo, bensì di partenza, siamo orgogliosi di aver tracciato la via per rendere Campobello una città più vivibile, più accogliente e proiettata al futuro.

La brochure illustrativa del Bilancio di Fine Mandato a partire da giovedì sarà distribuita anche all’interno dei pubblici esercizi siti nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, oltre che pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara. tp.it