Presentata al Palazzo di Città la monografia “La Comunità Marinara di Mazara del Vallo: memoria e identità” del giornalista Francesco Mezzapelle

Incontro tra il Sindaco Quinci, l’autore ed il Segretario nazionale Uila Pesca Tommaso Macaddino

“La Comunità Marinara di Mazara del Vallo: memoria e identità”. E’ la monografia realizzata dal giornalista Francesco Mezzapelle ed edita dalla Uila Pesca con il sostegno del Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). La pubblicazione è stata già donata alla biblioteca comunale di Mazara del Vallo e verrà a breve catalogata anche sul polo provinciale delle biblioteche (www.opactrapani.it).

Questa mattina al Palazzo di Città il Sindaco Salvatore Quinci ha accolto il Segretario nazionale della Uila Pesca Tommaso Macaddino e l’autore della monografia, Francesco Mezzapelle, complimentandosi per l’iniziativa editoriale “che – ha detto il Sindaco Quinci – fa riscoprire la gloriosa tradizione della comunità marinara mazarese in un momento particolarmente difficile sia per l’economia della pesca che per le attuali tensioni internazionali nell’area del Mediterraneo”. Il Sindaco ha auspicato che la pubblicazione possa essere divulgata anche nelle scuole “per consolidare il rapporto tra i giovani ed il mondo della pesca”.

Francesco Mezzapelle e Tommaso Macaddino hanno espresso al Sindaco il ringraziamento per l’accoglienza donando al primo cittadino una copia della pubblicazione. L’incontro si è concluso con l’auspicio che nelle prossime ore possa risolversi positivamente la vicenda del sequestro di due pescherecci mazaresi da parte delle Autorità libiche, con il rilascio immediato dei marittimi e dei natanti.

