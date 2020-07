‘Prega con noi’, Rosario da Pesaro su Tv2000 e InBlu Radio

Roma, 28 luglio 2020. ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu Radio invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 29 luglio, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio, e su Facebook. La preghiera andrà in onda dalla Chiesa Santa Maria di Loreto in Pesaro e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Pesaro, mons. Piero Coccia.