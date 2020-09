Politica: “Vivere Campobello non parteciperà alle amministrative del 4 e 5 ottobre e lascia liberi associati ed elettori”

«Con grande rammarico, dopo ampie discussioni e profonde riflessioni l’associazione Vivere, di concerto con l’ex sindaco Daniele Mangiaracina, comunicano a tutti i cittadini che la candidatura a Sindaco di Campobello della dottoressa Doriana Licata rimane sospesa e che dunque non parteciperanno alle imminenti elezioni amministrative».

«Riteniamo impraticabile la nostra partecipazione alla campagna elettorale del 4 e 5 ottobre” ad affermarlo la dott.ssa Doriana Licata, presidente dell’associazione Vivere Campobello e Daniele Mangiaracina, ex sindaco di Campobello di Mazara. In un comunicato stampa, Licata e Mangiaracina aggiungono “Riteniamo tecnicamente impossibile svolgere e gestire una campagna elettorale serena e di rinnovamento in un contesto così anomalo e pericoloso, che nulla di buono lascia presagire per la nostra città. Ringraziamo tutte le associazioni, gli amici e i simpatizzanti per gli innumerevoli attestati di stima, ribadiamo che il progetto di Vivere Campobello, pur non prendendo parte alle amministrative del 4 e 5 Ottobre, continuerà nella speranza che la nostra città possa presto liberarsi dalla cappa che l’ha soffocata per troppi lunghi anni. Non arretreremo dalla lotta politica né dal lavoro di costruzione di un fronte sociale basato sulla chiarezza, distanti da chi tenta di giustificare l’ingiustificabile. Lasciamo liberi i nostri associati, i nostri elettori, i nostri amici ai quali chiediamo soltanto di tenere conto del nostro percorso, della coerenza e del coraggio delle nostre scelte, che ci hanno contraddistinto in un clima politico surreale e senza precedenti, precisando che chiunque voglia attivamente partecipare all’imminente tornata elettorale, lo farà a titolo personale” (foto archivio tratta da Televallo).

Mi piace: Mi piace Caricamento...