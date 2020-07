Piccamabonu, una chicca olearia. Assaggiarla fa volare in Sicilia

Vorrei concentrarmi su una Regione italiana specifica e un cultivar in particolare. È risaputo che gli antichi Greci furono fondamentali per lo sviluppo degli uliveti in Sicilia, la terra posizionata nel mezzo del mare più importante di allora. Le Sicilia è stata il principio, da dove poi la coltura ha iniziato il suo lento cammino verso altre terre. Ma è anche stata la regione che ha custodito gelosamente le varietà più tipiche, forse per le problematiche interne per gli spostamenti, o forse per un attaccamento sviscerato dei suoi popoli. L’olio è Sicilia!

(Nella foto: L’olio Piccamabonu, da Nocellara del Belice)

Impensabile immaginare i piatti della tradizione siciliana senza olio, una cucina di cui nessuno ne conosce la nascita, ma che avvolge e miscela tutti gli ingredienti: mare e terra. Dalle arancine alla parmigiana, dalla sarde a beccafico alle caponate, dai grandi primi piatti come le busiate arrivando ai più semplici sfincione e pane cunzato. Sono solo alcuni esempi di un paniere che racchiude centinaia di ricette tipiche inimmaginabili senza olio extravergine.

Mi sono concentrato su una particolare zona dell’isola: il comprensorio di Campobello di Mazara in Provincia di Trapani. C’è un’oliva tipica in quell’anfratto di Sicilia che si chiama Nocellara del Belice, è un oliva bella grassottella, motivo per cui è ideale sia in spremitura che come oliva da mensa. Per la cronaca – vissuta in loco – so che ne sono molto ghiotti i napoletani. Partenopei a parte, da questa cultivar si produce un olio straordinario, di corpo, ben fruttato con sentori che richiamano il pomodoro. È un olio che amo molto a crudo sia sui piatti freddi che su quelli caldi. Per gustarlo veramente bene e capirlo non si può non provarlo su del pane caldo appena sfornato: una delizia meravigliosa.