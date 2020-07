Passaggio della Campana Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice

Nella serata di venerdì 3 luglio, presso il Baglio Trinità, ha avuto luogo la cerimonia annuale del Passaggio della Campana del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. Il Presidente uscente dott. Antonino Palazzotto ha consegnato il collare alla nuova Presidente dott.ssa Anna Maria Raineri, che guiderà il club nell’anno sociale 2020/2021.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità rotariane del distretto 2110 Sicilia-Malta, il Past Governor socio del Club Salvatore Lo Curto con la sua consorte, moltissimi soci con i consorti, i rappresentati del Rotaract e dell’Interact, l’Assistente del Governatore del Distretto, ing. Alfio di Costa, l’Avv. Giacoma Castiglione, socia del Club Trapani-Erice, le Autorità civili invitate a partecipare.

Il Presidente del Club per l’anno sociale 2019-2020 Dott. Antonino Palazzotto ha relazionato sulle attività innumerevoli svolte con l’ausilio del suo direttivo e di moltissimi soci, tutte ispirate e dedicate ai valori rotariani dell’Amicizia, della Pace, del Servizio, delle Azioni efficaci nei territori, delle Nuove Generazioni, dell’Ambiente, della Formazione tesa alla crescita di ciascuno; l’attenzione è stata diretta in modo peculiare al Summercamp ed all’Handicamp, divenuti ormai eventi di rilievo per tutta la nostra comunità, che ne è da decenni gioiosa partecipe.

Il dott. Palazzotto ha riferito, altresi’, sulle donazioni mirate e qualificate elargite durante il periodo del massimo allarme per la diffusione dell’epidemia da Covid 19, delle attività di supporto materiale e morale rese alla nostra comunità ed a quella del distretto.

Il Rotary, infatti, in tutto il mondo, convertendo rapidamente le sue strutture fatte di professionisti e di una perfetta organizzazione, non si è mai fermato; ha continuato a “Connettere il Mondo” su piattaforma ZOOM, modificando le modalità e gli strumenti del dialogo tra i soci e tra i dirigenti dei territori, tendendo al confronto scientifico e programmatico, da cui sono derivate le azioni necessarie a supportare le istituzioni sovranazionali, nazionali, distrettuali e locali. Il Dott. Antonino Palazzotto, infine, ha ricordato che al R.C. Castelvetrano Valle del Belice è stata concessa in comodato dalla Curia Vescovile la Chiesa degli Agonizzanti, affinchè questo meraviglioso luogo di culto e d’arte da moltissimi anni chiuso e non visitabile, divenendo la nuova sede del Club, venisse restituito alla fruizione di tutta la comunità, attraverso la realizzazione di eventi di cultura e di altro rilevante interesse, che verranno organizzati dal Rotary.

La neo Presidente Dott.ssa Anna Maria Raineri, funzionario del Comune di Campobello di Mazara, ha dato lettura della lettera augurale del Governatore, ing. Alfio di Costa ed ha esposto il suo vasto programma pensato e messo a punto in assoluta coerenza con gli impulsi provenienti dal Distretto, impegnato quest’anno in attività di servizio in moltissime aree di massimo interesse, individuate muovendo dalle necessità impellenti della nostra amata Sicilia e di Malta. La Presidente ha dato, infatti, ampio spazio, al tema che il Presidente Internazionale ha scelto per questo anno sociale: “Il Rotary crea Opportunità”, anche muovendo dalle difficoltà, vincendo le sfide, agendo per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di vita nelle comunità vicine e in quelle lontane.

Creare vere e grandi opportunità sarà la mission del Rotary!

Verranno realizzati progetti di forte impatto e di grande incisività, anche attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni locali e regionali, con le quali sono già stati sottoscritti protocolli di intesa sui temi della Salute, dell’Istruzione, dell’Agricoltura, dell’Ambiente, delle Infrastrutture.

Perciò la Presidente ha voluto istituire delle commissioni ad hoc per la trattazione di tutti i grandi temi, che sono presiedute dai soci esperti e competenti nei vari ambiti.

La Presidente dott.ssa Raineri ha poi presentato i suoi più stretti collaboratori, quelli che costituiscono il consiglio direttivo del club: il dott. Nino Palazzotto è Past President, il dott. Giacomo Buffa è Presidente eletto per l’anno 2021-2022, la Preside prof.ssa Maria Rosa Barone è Vice Presidente, la prof.ssa Giovanna Palma è Segretario, il dott. Salvatore Caradonna è Tesoriere, la dott.ssa Adriana D’Angelo è Prefetto ed è coadiuvata dal Co-Prefetto dott. Mario Iannone, mentre i consiglieri saranno l’avv. Tancredi Bongiorno, la prof.ssa Loredana Galfano, l’avv. Maria Caterina Lentini, l’avv. Giuseppe Pantaleo.

Il Rotary sarà anche quest’anno in ogni parte del mondo al servizio dell’Uomo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...