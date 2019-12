Partinico, intitolazione Sede BCsicilia a Sebastiano Tusa

Sarà intitolata all’archeologo ed ex assessore regionale ai BB.CC. Sebastiano Tusa la Sezione BCsicilia di Partinico. L’iniziativa si terrà sabato 14 dicembre 2019 con inizio alle ore 17,00 al Teatro Gianì di Partinico. In programma, dopo il saluto delle autorità, e l’apertura dei lavori di Teresa Chimenti, Presidente Sede BCsicilia di Partinico, l’intervento del Dr. Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia che tratterà il tema «Il ruolo di Sebastiano Tusa nella cultura politica della Sicilia» e il Dr. Antonio Pollara, Vice Presidente Sede BCsicilia di Partinico che parlerà su «L’impegno di BCsicilia nel territorio della Valle Jato – Golfo di Castellammare». Sarà presente la Dr.ssa Valeria Li Vigni, Soprintendente del Mare – Regione Siciliana. A seguire un concerto dedicato a Sebastiano Tusa a cura di “Sicily Ensemble” del Conservatorio A. Scontrino di Trapani.

Musicisti: Giovanna Mirrione, Pianista; Daniele Collura, Fisarmonicista; Antonella Scalia, Violinista; Federico Caleca, Violinista; Francesca Fundarò, Violoncellista; Giuseppe Adamo, Chitarrista; Alberto Greco, Bassista; Andrea Sortino, Flautista; Nicoletta Bellotti, Cantante. Dirige il Maestro Franco Foderà. In Programma: “An evening with Astor Piazzolla”. Presenta Giacomo Rodriquenz. A conclusione sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

