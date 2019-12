Partanna, concerti, mercatini d’artigianato e il Presepe vivente per il Natale 2019

Catania: “Momento per condividere valori, tradizioni e festeggiare insieme”

PARTANNA – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il programma natalizio messo a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Per la “Festa d’inverno” previsti in calendario fino al 6 gennaio eventi attesi come il Presepe vivente e la mostra dei presepi creativi abbinata a cura del Comitato di San Vito (22 e 26 dicembre e 6 gennaio), i tradizionali mercatini di Natale (22, 23 e 24 dicembre), concerti e raduni di auto storiche oltre allo spettacolo “Corri Babbo Natale”, giochi, animazioni e gonfiabili per i più piccoli a cura della Pro Loco (nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre). Numerosi i concerti natalizi organizzati per il periodo delle festività dall’Orchestra e dal Coro dell’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” (20 e 21 dicembre), dall’associazione Palma Vitae (22 dicembre), dalla banda musicale cittadina “Vincenzo Bellini” (27 dicembre) e dall’associazione musicale “Dmitri Kabalevski” (29 dicembre). E ancora il raduno di Fiat 500 e altre auto storiche in programma domenica 22 dicembre alle 10 in piazza Falcone e Borsellino. Per gli amanti della buona cucina infine il 4 gennaio in piazza Mascagni ci sarà una maratona tra i fornelli che vedrà impegnati numerosi chef dalle 16 alle 24. “Festeggiamo il Natale a Partanna – afferma il sindaco Nicolò Catania – con un ricco programma costituito da tanti e variegati eventi accomunati dalla volontà dell’amministrazione e delle associazioni locali, che ringrazio per l’impegno e la partecipazione, di condividere con la cittadinanza valori, tradizioni e atmosfere natalizie tipiche del periodo”. “Gli appuntamenti in calendario – concludono il vicesindaco Angelo Bulgarello e l’assessore Noemi Maggio – hanno l’obiettivo di coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani, nel clima di festa e cosa ancora più importante nella celebrazione dello spirito del Natale che trova nella solidarietà umana, nell’accoglienza e nel sostegno ai più deboli e ai bisognosi la sua vera ragione d’essere”.