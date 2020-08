Palermo. Riconoscimenti ad Agenti polizia e vigili del fuoco intervenuti per alluvione, la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo 

Alla presenza del Prefetto Giuseppe Forlani e del questore Renato Cortese, il sindaco ha quindi consegnato l’onorificenza al Comandante provinciale dei Vv.Ff. Agatino Carrolo, in rappresentanza di tutti gli uomini impegnati nelle attività di ricerca e soccorso, nonché agli agenti ed operatori di Polizia Francesco Ruggeri, Giuseppe Randazzo, Massimiliano Imperiale, Matteo Arcara, Matteo Cangemi, Salvatore Di Perna, Salvatore Vitale, Vincenzo Dell’Arte, Ignazio Alessio Patricolo, Rosario Marino, Salvatore Domenico Vasapolli, Salvatore Genovese, Achille Sagone, Alessio Frisco, Andrea Terrasini e Massimiliano Capo.

“Oggi più che mai – ha detto Orlando – il conferimento delle “Tessere Preziose del Mosaico Palermo” è un momento importante che rafforza il legame fra gli uomini e le donne in divisa e la città. Tutti questi lavoratori della sicurezza hanno operato con la loro consueta professionalità, ma sono tutti andati ben oltre, dimostrando la passione e l’amore per la vita che ne caratterizza l’impegno. Il loro contributo, insieme a quello di tanti altri cui nei prossimi giorni riconoscerò lo stesso tributo, è stato determinante per evitare una tragedia e rappresenta la sintesi della cultura della solidarietà che ispira la nostra città”.