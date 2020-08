Palermo. RAP. CDA delibera 9 licenziamenti. “Impiegati macchiati di comportamenti criminali”.

I licenziamenti (sigle: AM,FM,SB,DMR,FLC, GA, BS) sono stati deliberati a norma del vigente contratto collettivo di lavoro Utilitalia, articolo 68, il cui effetto decorre dalla data di avvio del procedimento disciplinare.

“La RAP ed il suo Socio Unico – dichiarano il presidente Norata e il Direttore Li Causi – non intendono in alcun modo tollerare atti e comportamenti che possano compromettere l’immagine dell’azienda e dei suoi lavoratori. È in corso un processo di moralizzazione che investe l’Azienda tutta e che comprende anche un rafforzamento delle procedure di controllo e denuncia di qualsivoglia anomalia, quindi nessuno sconto a chi getta ombre e delinque. Questi sparuti individui devono essere perseguiti e buttati fuori, non solo per il danno economico che recano all’Azienda ma a garanzia di tutti i lavoratori onesti (e sono la grande maggioranza) impegnati per garantire che Palermo abbia un servizio pubblico efficiente”.