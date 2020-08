Palermo. “Devotion”: Mercoledì 12 a Palermo il film di Tornatore per Dolce e Gabbana

REDAZIONE – Le inconfondibili architetture che rendono unico il cuore della città, tra piazze nascoste, antichi palazzi nobiliari e preziose chiese barocche, faranno da sfondo alla tappa di Palermo di un progetto speciale itinerante dedicato a cinema, tradizioni e sapori siciliani. L’iniziativa è il primo tassello di un programma di ampio respiro mirato alla promozione e alla valorizzazione della Sicilia, patrocinato dalla Regione Siciliana sotto la direzione creativa di Dolce&Gabbana, da sempre ambasciatore dell’Italia e della Sicilia nel mondo.

A inaugurare la collaborazione uno schermo itinerante, allestito in alcune fra le più belle piazze siciliane, proietterà il film “Devotion” diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone. Dopo l’anteprima mondiale del film al Teatro Antico di Taormina nell’ambito del Taormina Film Fest 2020, le proiezioni proseguiranno durante il mese di agosto attraverso una serie di eventi in alcune città della regione che, per l’occasione, si animeranno con esposizioni enogastronomiche sotto la supervisione del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro e allestimenti tipici del folclore siciliano.

L’idea del progetto si ispira al film di Tornatore del 1988 “Nuovo Cinema Paradiso”, la cui pellicola fu restaurata nel 2014 da Dolce&Gabbana in collaborazione con Luce Cinecittà e la Cineteca di Bologna.

“Della Sicilia amiamo tutto: i colori, le espressioni artistiche, gli scorci mozzafiato, le feste di paese, la buona cucina, il folclore che rivela l’anima del territorio e delle persone che lo abitano, il suo ‘bello assoluto’. Amiamo tutto ciò che è siculo. Quello che cerchiamo di fare con il nostro lavoro è raccontare, valorizzare e tramandare questo patrimonio culturale di straordinaria bellezza. Le cose belle devono essere preservate e mai come adesso abbiamo tutti bisogno di ripartire: come sempre, continueremo a puntare sull’Italia ripartendo da questa meravigliosa isola, fonte inesauribile della nostra creatività”.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

“Il genio artistico e creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha contribuito a diffondere nel mondo l’immagine solare e positiva della Sicilia. L’originalità e la qualità delle loro creazioni sono il miglior biglietto da visita per una regione in cui natura, colori, profumi, storia e cultura si fondono in un paesaggio talmente affascinante da colpire il cuore e la mente del viaggiatore e stimolare la fantasia di chi ancora non ha visitato questa splendida terra”.

Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana

“A due anni dalla presentazione della collezione autunnale nella cornice di Piazza Pretoria, Dolce&Gabbana torna a Palermo, stavolta per raccontare al mondo la Sicilia, i suoi colori e sapori, le sue tradizioni. Lo fa in compagnia e attraverso il cinema e l’arte di due maestri e premi Oscar come Giuseppe Tornatore ed il compianto Ennio Morricone, a rinforzare l’idea di una eccellenza assoluta nel panorama mondiale. In questo momento difficile per le nostre comunità, l’amore e la passione, l’estro e la fantasia di Domenico e Stefano, sono motivo di orgoglio ma anche di ispirazione perché la creatività e l’innovazione di cui sono ambasciatori possano diventare elementi trainanti di una rinascita”. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Dopo le tappe di Siracusa, Caltagirone, Castellammare del Golfo e Palermo, il progetto itinerante approderà infine a Polizzi Generosa (16 agosto).

