Palermo. Decoro urbano: Al via demolizione immobile in stato di abbandono in via Messina Marine (Video)

“Nei prossimi giorni, dopo la messa in sicurezza e la bonifica dell’area – hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone – interverremo anche in collaborazione con alcuni privati per abbellire l’area, dotarla di elementi di arredo e decoro, rendendola più attraente e utilizzabile per i cittadini e proseguendo così con gli interventi per la fruibilità della zona sud della città”.