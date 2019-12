Palermo. Carabinieri e Guardia di Finanza sequestrano oltre un quintale di melassa di tabacco di contrabbando

I Finanzieri del Gruppo di Palermo e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno sequestrato, in flagranza di reato, un carico di melassa di tabacco di circa 139,00 kg trasportati a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata guidata da due uomini, R.H. e A.I.M., rispettivamente di nazionalità tunisina ed egiziana.

La melassa di tabacco, alla stregua delle “bionde”, è assoggettata alla disciplina dei Monopoli di Stato, per cui la detenzione, il trasporto e la commercializzazione al di fuori dei canali ufficiali configura la fattispecie penale del contrabbando

Da un controllo, in via dell’orsa minore, avviato da militari dell’Arma e dai finanzieri della Guardia di Finanza di Palermo, attivati in forza di specifica competenza per materia, è stata accertata l’illecita detenzione di una ingente quantità di prodotto da fumo, tutta occultata all’interno di 5 valigie, custodite nell’abitacolo e nel bagagliaio dell’autovettura sulla quale viaggiavano i due contrabbandieri.

Ben 139 Kg di melassa di tabacco, suddivise in altrettante buste da un chilogrammo, sono state quindi sottoposti a sequestro, configurandosi il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai sensi dell’art. 291- bis del D.P.R. 43/73.

I soggetti controllati, di cui uno già noto alle forze dell’ordine per il reato specifico, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria.

