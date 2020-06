Palermo. Anniversario Pina Grassi: Dichiarazione del sindaco Leoluca Orlando

“A quattro anni dalla scomparsa di Pina Grassi, desidero ricordare il suo impegno indomito per la legalità, per la cultura della legalità e per la cittadinanza attiva e democratica.

Soprattutto fra i giovani e per i giovani, Pina ha speso la sua vita non solo a ricordare il marito e il suo impegno, ma soprattutto a ricordare a tutti l’inscindibile legame fra legalità e libertà, fra legalità e diritti.

Un ricordo che è stimolo e impegno a proseguire su quella strada di memoria attiva”.