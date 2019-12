[Operazione Capodanno sicuro] Mazara. Oltre 800 articoli pericolosi sequestrati dai carabinieri.

MAZARA, 15 DIC – In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie e della corsa all’acquisto di decorazioni e artifizi pirotecnici per la notte di San Silvestro, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto specialistico dei colleghi del NAS di Palermo, hanno svolto mirati controlli finalizzati alla prevenzione della vendita di articoli pericolosi e non conformi alla normativa di settore. Numerosi sono stati gli esercizi commerciali passati al setaccio nelle scorse settimane, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo in materia di diritti del consumatore.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, oltre ottocento articoli provenienti dalla Cina, tra cui decorazioni natalizie, giocattoli per bambini e prodotti etnici di varia natura, in quanto privi delle etichette contenenti le informazioni minime obbligatorie ed in lingua italiana.

La presenza di giochi privi del marchio di garanzia CE e delle informazioni minime in termini di istruzioni d’uso e precauzioni, rappresentano – soprattutto per i bambini – un pericolo per la loro salute e incolumità fisica, dovuto al contatto con materiali di scarsa qualità e di cui si sconoscono composizione e origine. Tra gli articoli sequestrati, vi erano – inoltre – centinaia di confezioni di luci per addobbare gli alberi di natale, pronte per essere acquistate nonostante le parti elettriche potessero generare, vista la loro non conformità alle norme previste, incendi domestici per cortocircuiti e dispersione di corrente. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa tremila euro, mentre le sanzioni amministrative elevate al gestore dell’esercizio commerciale sono state pari a mille euro.

Nei prossimi giorni, tali controlli saranno ripetuti finalizzati alla verifica della normativa sulla produzione, commercio e detenzione di artifizi pirotecnici, con particolare attenzione ai botti di genere proibito ed alla vendita di quelli senza la prescritta autorizzazione ed ulteriormente intensificati a tutela della legalità e della salute dei cittadini.

