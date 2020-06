Oddo Management e Comune di Valderice – un progetto comune per la promozione del Territorio e la Ripartenza del Teatro.

La “Oddo Management” è pronta a rimettersi definitivamente in moto tornando a incontrare, certamente nel rispetto delle distanze, il suo pubblico.

Lo fa grazie ad un progetto nato dalla collaborazione con il Comune di Valderice e finalizzato alla promozione del Territorio ed alla Ripartenza del Teatro.

“Valderice Estate 2020… Emozioni in Sicurezza” è il titolo della rassegna che prenderà il via il 25 luglio e terminerà il 5 settembre presso il Teatro On. Nino Croce di Valderice, con la direzione artistica dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo.

<<Grazie alla collaborazione del Comune di Valderice abbiamo organizzato una rassegna estiva – affermano i fratelli Oddo – programmando nuovi spettacoli estivi e individuando nuovi titoli in sostituzione di quelli cancellati durante la scorsa rassegna invernale. Quattro mesi lontani dal palco erano decisamente troppi e, non appena abbiamo potuto confrontarci con il Comune di Valderice, siamo tutti giunti alla medesima conclusione: si doveva tornare a fare teatro e a promuovere il territorio! La cultura non può appassire e per far ripartire la comunità è necessario anche continuare a coltivare il nostro territorio e i nostri talenti. Riprendere le attività teatrali è fondamentale e lo faremo in sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid-19>>.

<<Il mondo dello spettacolo è stato tra i primi comparti produttivi del nostro paese ad essersi fermato davanti alla pandemia globale del coronavirus- aggiunge il Dott. Francesco Stabile, Sindaco di Valderice – Non possiamo minimizzare o trascurare l’impatto che questa emergenza sanitaria ha sul mondo del lavoro che sia afferente la sfera turistica o quella dello spettacolo in generale. Adesso dobbiamo avere il coraggio di fare scelte che ci riportino, con la necessaria cautela e responsabilità, alla normalità.

Il nostro obiettivo è valorizzare il nostro teatro comunale “On. Nino Croce ” rimodulando gli appuntamenti a causa delle restrizioni anticontagio, ma nn rinunciando a mettere in atto momenti di sano divertimento. È per questo che abbiamo condiviso la proposta di Katia e Giuseppe Oddo, affinché con questo cartellone di spettacoli si possa riportare un po’ di svago e spensieratezza ai nostri cittadini. Ripartiamo in sicurezza…siamo pronti!>>

La rassegna prevede la presenza di alcuni fra i più grandi artisti regionali e nazionali.

Il calendario è così articolato:

~25 luglio – Salvo Piparo;

~1 Agosto – Pietro Adragna & Alessio Alessandra;

~12 Agosto – Corrado Tedeschi;

~22 Agosto – Mario Incudine;

~5 Settembre – Sergio Vespertino.

Avendo, la rassegna, anche lo scopo di valorizzare talenti del nostro territorio, nell’ambito della stessa, è stato avviato un provino per attori.

Nello specifico, si ricerca un attore, dai 30 anni in su, da inserire nello spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca”, atto unico di Luigi Pirandello. L’attore selezionato, nei panni del Pacifico Avventore, affiancherà l’attore professionista Corrado Tedeschi sul palco del Teatro “On. Nino Croce” di Valderice nel mese di agosto 2020.

Il teatro è cultura. Non si arrende e ricomincia sempre!

Mi piace: Mi piace Caricamento...