Un ingente quantitativo di armi è stato rinvenuto, in Santa Maria Capua Vetere, dai Carabinieri della Compagnia di Capua. Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati rinvenuti in un’abitazione di un 63enne del posto. L’uomo, è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

