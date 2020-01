[Musica] Pubblicato “Stronger”, il nuovo singolo di Numa (Video)

Stronger, il nuovo singolo di Numa parla del coraggio, di una scelta di vita che, con fierezza, integrità e verità, rifiuta qualsiasi tipo di violenza. È la determinazione nel voler conoscere se stessi e spingersi oltre i propri limiti.

Racconta della donna, della sua forza interiore che cresce ogni giorno grazie al desiderio di autenticità, senza filtri o maschere e senza più paura”.

Questo nuovo progetto musicale internazionale vede Numa come cantante, autrice e produttrice (tra le produzioni musicali quelle di Celentano, Renato Zero, Pino Daniele, George Michael), insieme al compositore britannico Julian Hinton (il quale vanta produzioni per il panorama mondiale musicale per Trevor Horn, Seal, Robbie Williams and Pet Shop Boys) e al produttore Graham Archer, nominato ai Grammys, che ha lavorato per Madonna, Shakira, Lana Del Rey, Seal, Jeff Beck, Sam Smith. Il brano è prodotto musicalmente da Matteo Caretto (Scene Studios) ed ha la partecipazione straordinaria di Phil Palmer alle chitarre e alla produzione. Coordinatore musicale: Vittorio Giovanelli (Producer Studios).