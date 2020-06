Meteo: Nuova settimana, subito da Lunedì l’Anticiclone dal cuore bollente. Tutte le previsioni nel dettaglio

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riservano tutte le previsione per la nuova settimana.

Già da Lunedì 22 Giugno un vasto campo di alta pressione, in parte africano e per metà delle Azzorre, inizierà ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Ci attendiamo dunque parecchio sole in Italia specie al Centro-Nord e sulle due Isole maggiori, con temperature in deciso aumento e via via sempre più di stampo estivo.

Discorso diverso invece per il basso Adriatico e il Sud, dove avremo più nubi e qualche rovescio di pioggia tra la Puglia centro-settentrionale, la Basilicata e i settori di centro-nord della Calabria. Il tutto sarà accompagnato anche da forti venti dai quadranti settentrionali.

Martedì 23 il sole splenderà su quasi tutta l’Italia, salvo per qualche residua nota d’incertezza sui settori ionici calabresi e siciliani. Copione simile anche per Mercoledì 24, con tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese. Da segnalare il deciso aumento delle temperature complice anche una maggior ingerenza dell’anticiclone africano che piloterà la prima massa d’aria calda di questa estate verso l’Italia.

Tra Giovedì 25 e venerdì 26 dominio assoluto dell’alta pressione con tanto sole da Nord a Sud con valori termici ben oltre le medie del periodo. Tuttavia l’ingresso di correnti più instabili e fresche in quota, attivate da un vortice ciclonico tra la Repubblica ceca e la Polonia, favorirà la formazione nel corso del pomeriggio di rovesci anche a sfondo temporalesco su alcuni tratti del Triveneto specie sui rilievi.

Volgendo poi la nostra attenzione all’ultimo weekend del mese di Giugno crescono le possibilità di una prima ondata di caldo rovente sull’Italia. L’ultimo aggiornamento del centro europeo lascia infatti propendere per giornate molto calde e afose proprio a partire da Sabato 27 e Domenica 28 Giugno. Attendiamo ovviamente ulteriori aggiornamenti.

[www.ilmeteo.it]