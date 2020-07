Messa in suffragio di tutti i militari dell’Arma deceduti

Roma. – Nella mattinata odierna, presso il cortile della Legione Allievi Carabinieri, con la celebrazione di una S. Messa, officiata dall’Ordinario Militare, Monsignor Santi Marcianò, è stato reso omaggio a tutti i militari dell’Arma in ogni tempo deceduti. La celebrazione è stata occasione particolare di raccoglimento e preghiera per i carabinieri venuti a mancare durante l’emergenza sanitaria e le cui esequie non sono state celebrate a causa delle prescrizioni inerenti al covid-19.

All’evento erano presenti oltre ai Vertici dell’Arma e ai Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale e i familiari dei carabinieri deceduti in questi ultimi mesi di emergenza sanitaria.

Si è deciso di svolgere la celebrazione il 13 luglio, data in cui nel 1814 Vittorio Emanuele I con le regie patenti istituì il Corpo dei Carabinieri reali.

