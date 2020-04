Mazara. Valorizzazione Beni Culturali: la Diocesi cerca laureati

Un progetto di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Mazara del Vallo. Per pensarlo e idearlo lo staff del “Progetto Policoro” della Diocesi cerca persone laureate in beni culturali, in lingue o in Scienze turistiche.Tra i requisiti necessari c’è quello di saper parlare bene l’inglese (o magari qualche altra lingua straniera). Per partecipare è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: artur.diocesimazara@outlook.it , entro e non oltre il 10 maggio. Il progetto Policoro è un progetto promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana ed è attivo in 13 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche). Lo scopo è quello di aiutare i giovani del Sud Italia disoccupati e sottoccupati a migliorare la propria condizione lavorativa, sia tramite la formazione e l’informazione personale, sia con la fondazione di cooperative o piccole imprese.