Mazara Valley Live: Gli eventi di oggi e domani  

Appuntamenti giovedì 23 luglio

Summer in Jazz: questa sera alle ore 21,30 nell’Atrio di Santa Caterina, secondo appuntamento con la rassegna Summer in Jazz: concerto Roberto Gervasi Trio in “My Jazz Accordion”. Organizzazione Associazione Musicale Sole del Sud (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Per la Rassegna “Cinema Arena sotto le Stelle”, questa sera alle ore 21,30 nel chiostro del Collegio dei Gesuiti, proiezione del film Jocker. Ingresso 4 euro.

-Appuntamenti venerdì 24 luglio

#InScenaEstate: Venerdì 24 luglio alle ore 18,30 nel chiostro di Santa Caterina, l’associazione Oliver propone lo spettacolo teatrale per famiglie e bambini “Lo Specchio Sincero” di e con Stefania ventura e Gisella Vetrano, produzione Quintoequilibrio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Stagione Concertistica Estiva Amici della Musica: Venerdì 24 luglio alle ore 21,30 al Centro Polivalente Collegio dei Gesuiti in programma lo spettacolo Aire Flamenco – Deborah Brancato e Duende Sur (ingresso libero a prenotazione entro stasera: amicidellamusica@tiscali.it). Maggiori info su: https://www.mazaravalley.info/it/evento/stagione-concertistica-estiva-2020-

#EstateMatta: Venerdì 24 luglio prende il via l’iniziativa promossa con il patrocinio gratuito del Comune dalla Federazione Scacchistica Italiana, dall’associazione dilettantistica Scacchi Lilybetana di Marsala e dalla Fildis. L’iniziativa nasce da un’idea di Riccardo Sardo giovane istruttore di base di scacchi per la divulgazione del gioco degli scacchi con intermezzi di degustazioni.Per la giornata di domani, venerdì 24 luglio, previsti in particolare:

– ore 9:00-12:00 Spiegazione gratuita gioco degli scacchi dai 6 ai 10 anni – Corso Umberto, Bar La Gioconda; Torneo per bambini con premi.

– Dalle ore 19:00 Spiegazione gratuita gioco degli scacchi dagli 11 anni alla fascia adulta nella piazza Mokarta, da Spilìo; sono previste pause per degustazione dei prodotti offerti dalle ditte sponsor in loco.

-Dalle ore 21:00 Mini-torneo Rapido Finale a premi P.zza Mokarta, da Spilìo.

Gli eventi si terranno i venerdì 24 luglio, 7 e 21 agosto; i sabato 25 luglio, 8 e 22 agosto e le domeniche 26 luglio e 9 agosto, secondo il programma scaricabile dal seguente link: https://www.mazaravalley.info/it/evento/federazione-scacchistica-italiana—estate-matta

Maggiori info su: https://www.mazaravalley.info/it/eventi

