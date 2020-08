Mazara, stop alla panificazione domenicale da domenica 9 agosto al 30 settembre: Ordinanza del Sindaco Quinci

Il provvedimento, che sarà operativo da domenica 9 agosto fino al 30 settembre, è stato assunto dopo una serie di riunioni e la specifica richiesta di stop alla panificazione domenicale avanzata dall’Associazione Panificatori della Provincia di Trapani “I Fornarini” e dalla Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA) sezione di Trapani: richiesta condivisa dall’Amministrazione “fatta propria – si legge nell’ordinanza – l’esigenza di tutelare il principio fondamentale della necessaria divisione fra il tempo di vita e quello del lavoro e più in generale della tutela della salute dei lavoratori”.

Il provvedimento è stato attuato a seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 1396 del 23 luglio 2020 dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive con il quale di dà facoltà ai sindaci di disporre la chiusura domenicale delle attività di panificazione motivandone la scelta, facoltà che prima dell’entrata in vigore del decreto non era prevista per i Sindaci.

(Nella foto d’archivio l’incontro tra il Sindaco Quinci ed i rappresentanti dei panificatori dell’associazione I Fornarini presieduta da Francesco Alagna e della sezione di Trapani Cifa Italia presieduta da Gaspare Ingargiola).