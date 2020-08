Mazara. Ritrovato il quadro della Madonna Addolorata

REDAZIONE – «Ritrovato e consegnato il quadro raffigurante la Madonna Addolorata che da anni si trova nell’altarino di via Valeria, rubato sabato scorso da ignoti. Stamattina, i signori Filippo Crimi e Giuseppe Triolo, che da anni si prendono cura dell’opera d’arte, hanno portato al Palazzo di Città il quadro, rinvenuto in prossimità della Ferrovia che costeggia via Armando Diaz. Voglio manifestare il mio personale ringraziamento ai signori Crimi e Triolo per la sensibilità dimostrata e per il contributo dato a tutela del nostro patrimonio artistico. Proseguono gli accertamenti al fine di potere individuare gli autori che hanno commesso il reato».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito alla notizia del ritrovamento del quadro della Madonna Addolorata, consegnato stamattina al Comune da due cittadini.

