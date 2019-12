Mazara. Richard Powers e Carla Favata per la parata itinerante ed il gran Bal Red Christmas

Sabato 21 dicembre dalle ore 18

MAZARA – Sabato 21 dicembre Mazara del Vallo ospiterà il Gran Bal Red Christmas, organizzato da Carla Favata con la presenza straordinaria di Richard Powers, Dance Master di fama internazionale, docente alla Stanford University, in esclusiva per l’Italia.

Richard Powers sarà a Mazara del Vallo, ospite della Compagnia Internazionale di danza Storica Harmonia Suave e della Dance Works dirette da Carla Favata, da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, per tre giornate di stage sulla danza storica la cui eco già da mesi attrae studiosi e amatori che giungeranno a Mazara da ogni parte del mondo e che saranno inaugurate dalla Lectio Magistralis di R. Powers prevista al Teatro Garibaldi venerdì 20 alle 10,30.

‪La presenza di R.Powers non si limita però alle tre giornate internazionali di studio.

Sabato 21 dicembre sono previsti momenti di spettacolo di grande rilievo, inseriti nel programma di manifestazioni dell’Amministrazione Comunale “La Magia del Nalate”: dalle re 18.00 parata storica con partenza dal Civic Centre per le vie cittadine, un grande evento pubblico che coinvolgerà tutta la città, e si concluderà con lo spettacolo Ceremony Gran Bal Red Christmas. Il progetto di Carla Favata, unanimemente considerata principale punto di riferimento della danza storica in campo internazionale, ideatrice, regista e coreografa dell’evento, coinvolge non solo danzatori e ballerini delle sue compagnie Harmonia Suave e Dance Works, con sede a Milano, Parigi, Palermo, Siracusa, Agrigento e Mazara del Vallo ma anche gli studenti del Liceo Artistico G. Morello, dell’Istituto Comprensivo Boscarino Castiglione e gli alunni del Liceo Scientifico, Linguistico e Classico Adria Ballatore.

“Mazara del Vallo – spiega Carla Favata – sarà così teatro di danze storiche e contemporanee, con scenografici abiti natalizi (albero di Natale, renna, stella cometa, dono, regina di ghiaccio) realizzati dal Liceo Artistico G. Morello; ci saranno gli elfi, le fate e i bambini della Dance Works diretti da Carola D’Angelo, le installazioni natalizie e i breakers diretti da Amir Boubaker; si esibiranno la cantante Gloria Tumbarello e la soprano Mirella Furnari, con un brano dall’operetta Madama di Tebe, e i costumi di Rosalba D’Annibale, ma ci saranno anche il coro di voci bianche del’istituto Boscarino Castiglione, diretto dalla maestra Francesca Ferro, e i caroselli di danze storiche, gnomi e folletti medievali danzanti sempre a cura dello stesso Istituto, diretti dalla maestra Francesca Bono. E poi le debuttanti del Liceo Adria Ballatore con i cavalieri dei licei Artistico e Scientifico, nella cornice di coreografie contemporanee e festanti di baldacchini e ventagli. Lo spettacolo avrà carattere itinerante e si snoderà attraverso la città, con partenza dal Civic Center di Mazara del Vallo, attraverso via Vittorio Veneto, Corso Umberto e piazza Mokarta per concludersi in Piazza della Repubblica, dove si svolgerà alle ore 19.00 lo spettacolo Ceremony Red Christmas con la regia di Carla Favata”.

– Divieto di sosta e transito per lo spettacolo. Dalle ore 17 di sabato 21 dicembre fino al termine della manifestazione sono previsti 1.Divieto di sosta, con rimozione forzata compreso veicoli per disabili, nelle seguenti vie: Corso Vittorio Veneto dall’intersezione con via Gian Giacomo Adria fino all’intersezione con via La Cava, solo lato numeri civici dispari; Corso Vittorio Venteo dall’intersezione con via La Cava fino all’intersezione con Corso Umberto I, su tutta la carreggiata; Corso Umberto I ; Piazza Mokarta; Via San Giuseppe;Piazza della Repubblica.

2. Divieto di Transito, al passaggio del corteo, presumibilmente alle ore 18:00: Corso Vittorio Veneto, Corso Umberto I, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe e Piazza della Repubblica

Mi piace: Mi piace Caricamento...