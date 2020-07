Mazara. Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: Modalità per il voto degli italiani all’estero

In vista del referendum costituzionale che è stato indetto per i giorni di domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7 alle ore 15, l’Ufficio elettorale del Comune di Mazara del Vallo rende noto che per gli elettori italiani residenti all’estero è prevista la possibilità di esercitare il voto referendario per corrispondenza oppure di votare in Italia.

Gli italiani residenti all’estero che decideranno di optare per esercitare il voto in Italia, dovranno comunicarlo all’Ufficio consolare della Circoscrizione del Paese estero in cui sono residenti, entro e non oltre il 28 luglio 2020, utilizzando la comunicazione allegata.

Link: MODULO DI OPZIONE

