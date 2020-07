Mazara. Prove generali di enoturismo, presso la Tenuta Gorghi Tondi

Luglio è il mese del turismo per moltissimi viaggiatori, ed è uno dei periodi migliori per gli enoappassionati per visitare vigneti e cantine, poco prima del momento fatidico che dà il via alla nuova annata produttiva: la vendemmia.

Luglio è in genere un mese di grande fermento per Tenuta Gorghi Tondi. Si procede agli ultimi imbottigliamenti dei vini dell’annata precedente, si continuano a svolgere le normali operazioni in vigna, per prepararsi al meglio al momento più atteso dell’anno, la vendemmia, e si accolgono i visitatori, italiani ed esteri, giunti a Mazara del Vallo per un vero e proprio “tuffo” nelle meraviglie della Sicilia sud-occidentale: i vigneti e le cantine, certo, ma anche le bellezze artistiche e archeologiche, la ricca gastronomia dalle tipiche influenze magrebine e, non da ultimo, lo splendido Mar Mediterraneo, con dei tratti di costa da cartolina.

Quest’anno è tutto più o meno identico, fatta eccezione per gli enoturisti che, dopo mesi di lockdown, con l’inizio della fase 3 successiva all’emergenza Covid-19, tornano finalmente e timidamente ad andare per cantine.

È in questo contesto che Annamaria Sala, titolare dell’azienda insieme alla sorella Clara, e lo Staff Enoturismo e Marketing della tenuta di famiglia hanno accolto stamane dei grandi conoscitori del territorio mazarese: il giornalista e scrittore Attilio Vinci, ambasciatore di sicilianità a 360 gradi, Antonio Pipitone, Amministratore unico di TeleIBS, Web TV della provincia di Trapani, Aldo Licata, editore Campobellonews.com – insieme a Leo Stella (Foto Stella), e alcuni ospiti.

La cantina ha riaperto al pubblico da qualche settimana proponendo le proprie attività enoturistiche nel rispetto della normativa vigente. Quella di oggi è stata sicuramente una bella prova generale per tornare a raccontare la storia della tenuta, per ripescare alcuni aneddoti di famiglia e percorrere insieme le zone che vedono nascere i vini da agricoltura biologici prodotti nella tenuta, che prende il nome dall’omonima oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi, con cui condivide, oltre agli ettari di vigneto, anche il grande amore e il rispetto per la natura circostante.

Dalle zone di produzione, passando per la barricaia sotterranea della tenuta, vero e proprio scrigno per i vini più preziosi, come il Grillodoro, unico vino muffato da uve Grillo in Sicilia, si è passati alla moderna zona di degustazione dell’enoteca aziendale.

Qui, guidati dalla proprietà, gli ospiti hanno potuto apprezzare una selezione delle etichette aziendali e un assaggio della cucina siciliana preparata presso la tenuta per i visitatori, la migliore conclusione di un percorso alla scoperta dei vini siciliani che non può prescindere dalla cultura gastronomica e dalle tradizioni locali e che fa parte dell’offerta enoturistica aziendale.

Per scoprire le diverse opzioni di visita, anche senza abbinamenti gastronomici, pensate per gli appassionati, per gli operatori del settore, per la stampa, ma soprattutto per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino godendosi al contempo una vacanza in zona, è possibile contattare Tenuta Gorghi Tondi scrivendo a enoturismo@gorghitondi.it, chiamando il +39 351 0930988 o prenotando un tour guidato con degustazione sul sito web, al seguente indirizzo: https://gorghitondi.it/visita-gorghi-tondi/.

