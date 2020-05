Mazara. Progetto Reinventer Italia-Tunisia, affidati gli incarichi di esperti

Con determine sindacali n. 60 e 61 firmate ieri e pubblicate oggi all’albo pretorio online il Sindaco Salvatore Quinci ha conferito due incarichi di esperti per il progetto Reinventer finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi comunitari del programma: IEV CT ITALIE TUNISIE 2014- 202.

Sulla base di 7 richieste di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza dello scorso 4 maggio il Sindaco ha conferito al dr. Fabio Roccuzzo l’incarico di esperto per attività di comunicazione e animazione (incarico da 31 mesi per un costo totale di euro 29mila 500). La scelta del Sindaco Quinci è caduta sul professionista originario di Caltagirone, che in passato ha già collaborato con il Comune di Mazara del Vallo nella qualità di direttore dell’associazione Focus Europe.

Tra i 5 candidati alla carica di di esperto per la realizzazione di un incubatore e di attività di rafforzamento delle imprese esistenti, la scelta del Sindaco Quinci è caduta su Concetto Cutugno di Catania, che ha già coadiuvato il Sindaco Quinci come consulente a titolo gratuito per i rapporti con la Tunisia, partecipando alla missione in Tunisia della delegazione di Mazara del Vallo dello scorso novembre. Per Cutugno incarico da 31 mesi per un costo totale di circa 32mila euro.

Il progetto Reinventer ha come partners, oltre al Comune di Mazara del Vallo, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia SCpA quale Capofila Innesta srl, Api: Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ed Elgazala Technopark.

Obiettivi del progetto – si legge negli atti deliberativi – sono, in particolare: rafforzare e collegare in rete gli ecosistemi siciliani e tunisini; aumentare l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati come NEET e giovani donne, sostenere l’integrazione di comunità straniere in Sicilia, in particolare i tunisini presenti nella Provincia di Trapani e nella Sicilia Meridionale.

(Nella foto copertina: un momento della missione in Tunisia dello scorso novembre)

