Mazara. Presentazione del libro “Donne Disobbedienti” di Ester Rizzo

Sabato 11 gennaio alle ore 18 al teatro Garibaldi si terrà la presentazione del libro “Donne disobbedienti” di Ester Rizzo. L’evento, patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, è organizzato dal Rotary Club Mazara, in collaborazione con le Associazioni “Palma Vitae”e Toponomastica Femminile.

L’incontro con l’Autrice, dopo i saluti del presidente del Rotary Club Mazara, Domenico Di Maria, sarà introdotto dalla presidente di “Palma Vitae”, Giusy Agueli.

“Ester Rizzo, scrittrice impegnata nell’ambito delle tematiche femminili – sottolineano gli organizzatori dell’evento culturale – torna alle stampe riunendo in questo lavoro di ricerca alcune tra le figure che si sono distinte per la loro disobbedienza. Dalle donne contro le guerre, di tutti i tempi e di tutti i territori, alle disobbedienti indiane, in sari rosa, al fianco di Sampat Pal. Dalle italiane che cambiarono le leggi, come Rosa Oliva, alle monache forzate, che decisero di sovvertire il destino che altri avevano deciso per loro. Da suor Cecilia Basarocco, antesignana dell’opera di Medici senza Frontiere, a Malalai Joya, politica afgana che, a causa delle sue denunce, è costretta ancora oggi a vivere braccata. Disobbedienti sono state le madri, le mogli e le figlie che si sono dissociate dalle leggi feroci della ‘ndrangheta, che hanno denunciato, collaborando con la giustizia. Le figure qui raccontate hanno contribuito al percorso dell’emancipazione femminile, hanno alzato la voce anche per quelle costrette al silenzio. Donne disobbedienti che infrangono le norme di un universo maschilista e patriarcale, che scardinano stereotipi che le vorrebbero sottomesse, che di fronte a leggi ingiuste impongono quelle dell’umanità e della fratellanza tra gli essere umani, di qualsiasi sesso”.

(nella foto: Ester Rizzo)

Mi piace: Mi piace Caricamento...