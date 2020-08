Mazara. Ordinanza sindacale per Referendum: Lezioni sospese nei plessi sedi di seggi dal pomeriggio del 18 settembre fino a mercoledì 23 settembre 2020

In vista del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», con propria Ordinanza n. 89 del 27 agosto 2020, il Sindaco Salvatore Quinci ha disposto che i locali scolastici che saranno utilizzati quali sedi di seggio elettorale dovranno essere posti a disposizione dell’amministrazione comunale dal pomeriggio di venerdì 18 settembre e sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020. L’attività didattica nei plessi scolastici interessati sarà pertanto sospesa dal pomeriggio di venerdì 18 settembre e fino all’intera giornata di mercoledì 23 settembre anche per consentire, dopo le operazioni di voto e di smontaggio dei seggi elettorali, le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione degli stessi locali. Le lezioni, nei plessi interessati, potranno pertanto riprendere regolarmente giovedì 24 settembre.

Nella stessa ordinanza viene sottolineato che a causa della chiusura per motivi di sicurezza del plesso scolastico di via Santoro Bonanno, i seggi elettorali 14- 16-17-18-25 e 39 precedentemente ubicati in quel plesso sono stati trasferiti nel plesso scolastico dell’Istituto comprensivo Grassa di via Giorgio Gualtiero.

ELENCO DELLE SEZIONI ELETTORALI E LORO UBICAZIONI

SEZ. N° VIA LOCALI SCOLASTICI

SEZ. N° 1-2-3-8-9-10 VIA S. CATERINA SCUOLA ELEMENTARE

DANIELE AJELLO

SEZ. N° 4-19-20-21-22-29-37 PIAZZA MACELLO SCUOLA ELEMENTARE

LUIGI PIRANDELLO

SEZ. N° 5-11-13-33-35-40 VIA G. DELEDDA SCUOLA ELEMENTARE

BALDO BONSIGNORE

SEZ. N° 6-7 VIA SACCO E VANZETTI SCUOLA ELEMENTARE

CASTIGLIONE

SEZ. N° 12-24-46 VIA POTENZA SCUOLA ELEMENTARE

BALDO BONSIGNORE

SEZ. N° 14-16-17-18-25-39 VIA GIORGIO GUALTIERO SCUOLA MEDIA

GIUSEPPE GRASSA

SEZ. N° 15-36-42 VIALE OLANDA SCUOLA ELEMENTARE

CASTIGLIONE

SEZ. N° 23-30-32-48-49-50 VIA G. BELLI SCUOLA ELEMENTARE

MONS. G.B. QUINCI

SEZ. N° 26 – 31-34-38-41 VIA DE SANTIS SCUOLA ELEMENTARE

MONS. G.B. QUINCI

SEZ. N° 27-43-44-45-47 VIA S. GEMMA SCUOLA ELEMENTARE

CASTIGLIONE

SEZ. N° 28 BORGATA COSTIERA SCUOLA ELEMENTARE

CASTIGLIONE

