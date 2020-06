Mazara. Online il portale turistico www.mazaravalley.info

“Oggi mettiamo a segno un passo fondamentale nel cammino di costruzione di una città turistica. D’ora in poi i viaggiatori potranno trovare sul web la Città di Mazara del Vallo con una identità precisa, un’offerta di servizi e tante proposte interessanti”.

Lo afferma l’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato, annunciando che da oggi è online il sito www.mazaravalley.info

“Il portale turistico della città – sottolinea l’assessore Abbagnato – è pensato e progettato per attrarre l’utente e aiutarlo nella costruzione del suo pacchetto di viaggio. Il portale non serve solo per informarlo con un semplice elenco di monumenti e di indirizzi. Chi navigherà nel sito avrà la possibilità di confezionare il proprio pacchetto di viaggio in totale autonomia oppure potrà scegliere tra le proposte-pacchetto già pronte o selezionare solo alcuni servizi. Certamente il sito web da solo non basta ma costituisce l’avvio di un processo importante e integrato sia nel campo del marketing che del miglioramento della fruibilità della città, dei servizi e dei trasporti”.

L’amministrazione, con determina del dirigente del I settore n. 995/2019, ha affidato la costruzione e l’organizzazione del sito alla ‘Fog Comunicazione’ di Caltanissetta “con l’obiettivo – dice l’assessore Abbagnato – di elaborare uno strumento in grado di promuovere una città complessa, qual è Mazara del Vallo, che porta con sé le tracce di antichi popoli, arte, cultura, integrazione multiculturale, tradizioni marinare e contadine. Questa enorme complessità – conclude l’assessore Abbagnato – costituisce la nostra vera ricchezza che è ad un tempo patrimonio di valori da proteggere ma anche da aprire al mondo”.

“Il progetto web – sottolinea Massimo Gruttadauria, responsabile marketing della Fog Comunicazione – si riconosce in un ‘servizio di megafono’ volto a dare voce ai cittadini di un territorio che giornalmente si impegnano nell’offerta dei propri servizi turistici. Dare voce all’operatore del turismo, attraverso uno strumento condiviso e globale, significa dare risonanza alle bellezze insite nell’intero territorio. Il principale obiettivo del portale Web Turistico della città di Mazara del Vallo non è la realizzazione di un progetto tecnico, ma di un progetto dei cittadini desiderosi di vivere meglio in un luogo migliore. Abbiamo deciso, in comune accordo con l’amministrazione comunale, di generare un progetto che fosse in grado di coinvolgere quante più ‘eccellenze’ possibili inglobando in esse non solo i servizi turistici già rodati e di grande pregio ma anche le proposte di viaggio o le esperienze organizzate dalla gente del luogo, intraprese da tutti coloro che nutrono la voglia di condividere iniziative, passioni, hobbies e antiche professionalità artigianali. Il lavoro è stato preceduto anche da un attento censimento di tutte le attività direttamente turistiche o di filiera ma anche dei monumenti, delle Chiese e dei Musei della città. Ringraziamo il Sindaco Quinci e l’Assessore Abbagnato non solo per avere affidato alla nostra Agenzia la realizzazione del portale turistico ma anche per la fattiva collaborazione dell’amministrazione nel lavoro di ricerca, studio e approfondimento della storia della Città, nell’identificazione dei suoi punti di forza, dell’identità e della tipicità che la contraddistingue”.

Gli operatori del comparto turistico potranno iscriversi in qualunque momento al portale registrandosi nell’area riservata.

Il sito adesso è in una fase di progressione e di caricamento di centinaia di dati in lingua Italiana, Inglese e Francese e dunque necessita di un periodo di rifinitura. Qualunque segnalazione finalizzata a migliorarlo potrà essere inviata scrivendo a: ufficio.turismo@comune. mazaradelvallo.tp.it

