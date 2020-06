Mazara. Nuovo Presidente del #RotaryClubMazara 

Calogero, detto Lillo, Giorgi ( a dx nella foto), è il nuovo Presidente del #RotaryClubMazara succedendo a Domenico Di Maria (a sx nella foto). Giorgi si è insediato con il tradizionale #passaggiodellacampana”, che si è svolto ieri sera presso la splendida cornice della Cantina Gorghi Tondi. A condurre il cerimoniale sono stati Vinnuccia Di Giovanni, Prefetto Rotary Club Mazara uscente, ed il Prefetto entrante Enzo Modica che hanno ringraziato i tanti ospiti e Soci del Club intervenuti e le imprenditrici Annamaria e Clara Sala, proprietarie della #TenutaGorghiTondi; la serata è stata allietata dalla musica di “Chico” Messina che ha presentato #Nura, suo ultimo lavoro, e dalle creazioni gastronomiche curate dallo chef Emanuele Russo del ristorante #LeLumie. Presenti fra gli altri ospiti il Sindaco di #MazaradelVallo, Salvatore Quinci, il Sindaco di #CampobellodiMazara, Giuseppe Castiglione, e la Deputata all’ARS On. Eleonora Lo Curto; attraverso i loro interventi di saluto hanno manifestato la necessaria sinergia fra le istituzioni ed il #Clubservice ringraziando il Rotary per la sua concreta azione nel territorio dimostrata anche durante la recente #emergenzacovid19 con alcune iniziative volte ad alleviare le difficoltà delle fasce sociali più disagiate. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano. Il Presidente uscente del Rotary Club di Mazara, Domenico Di Maria, con il supporto di un video ha ripercorso, senza poca emozione, le fasi salienti, con le diverse iniziative svolte, dell’anno rotariano appena trascorso ringraziando il suo Direttivo, i collaboratori più stretti, e la sua famiglia per il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato segnato negli ultimi mesi dalla pandemia da coronavirus.

Dopo il passaggio del “collare”, il nuovo Presidente Lillo Giorgi ha letto il messaggio augurale del nuovo Governatore del #DistrettoRotarySiciliaMalta2110, Alfio Di Costa, che sarà in visita a Mazara del Vallo il prossimo 25 luglio; annunciato anche il nuovo tema presidenziale per l’anno rotariano 2020-2021: #IlRotarycreaopportunità. Successivamente Lillo Giorgi ha indicato la mission del suo mandato illustrando i diversi progetti e le tematiche per le quali sarà impegnato il Club mazarese nell’#annorotariano20202021: “insieme al Direttivo e ai Soci –ha spiegato- vorrei recuperare la memoria storica del Club con la pubblicazione di un volume che parli delle presidenze che si sono succedute in questi primi 40 anni dalla sua fondazione, uno spazio particolare sarà dedicato al mio amico Giovanni Tumbiolo che ha avuto fra l’altro il merito di aver pensato a quel significativo momento dell’#InvocazioneRotariana per la #pacefraipopoli, con la presenza di rappresentanti di diversi religioni, a conclusione dell’Expo #BlueSeaLand da lui ideato”. Tracciando le linee programmatiche della sua Presidenza, Lillo Giorgi, ha sottolineato: “nel corso dell’anno intendiamo realizzare degli incontri, con il coinvolgimento delle Scuole e delle Istituzioni, dedicati: al recupero della #storia del nostro territorio, a partire dal Gran Conte Ruggero; alla giustizia; alla lotta contro la violenza sulle donne; alla #formazionedeigiovani (potenziamento delle strutture dell’Interact e Rotaract); alla #culturadelmare e all #ambiente. Infine Lillo Giorgi ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Mazara del Vallo dell’A.R. 2021/2020. Prima del “passaggio della campana” è stata assegnato un #PaulHarrisFellow” al Past President Giosuè Ruggiano ed un Paul Harris Fellow” a uno zaffiro ai Past President Vinnuccia Di Giovanni, Giuseppe Sinacori, Assistente del Governatore per l’a.r. 2020-2021. E’ avvenuto così l’ingresso di quattro nuovi Soci nel Club: Noemj Buscarino, Mario Tumbiolo, Roberto Caravaglios e Nicola Sardo. La serata ha visto la presenza del Past Governor (PDG), Vincenzo Montalbano Caracci, del Presidente della Commissione Distrettuale della Formazione, Giuseppe Pantaleo, del Presidente della Commissione BLS, Goffredo Vaccara, del Presidente del #RotaractMazara, Marco Tumbiolo, del Presidente dell’#InteractMazara, Matilde Di Giovanni; presente fra gli ospiti anche Joelle Maujard del #RotaryClubThionvilleMelbrug (Francia).

Il Delegato del Club per la #RotaryFondation, Daniela Vernaccini, ha illustrato un progetto di raccolta fondi contro la #poliomelite. La cerimonia del “passaggio della campana” si è conclusa con gli interventi di Erina Vivona, Assistente del Governatore Rotary 2019-2020, e di Marilena Lo Sardo, Assistente del Governatore Rotary 2020-2021.

Infine, ecco il Direttivo a.r. 2020/2021 del Rotary Club Mazara del Vallo. Presidente Lillo Giorgi, Segretario Giuseppe Sinacori, Prefetto Enzo Modica (Presidente Incoming 2021/2022), Tesoriere Gaspare Ingargiola, Vice Presidenti Vinnuccia Di Giovanni e Salvatore Cristaldi, Past President Domenico di Maria. Consiglieri: Rino Zambito Spadaro, Valeria Alestra, Danilo Di Maria, Nicola Norrito, Filippo Danilo Gaudioso, Silvana Lentini, Angela Vento e Daniela Vernaccini.

