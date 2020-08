Mazara. Nuovo caso positivo al Covid 19

REDAZIONE – «Cari concittadini vi comunico un nuovo caso positivo al Coronavirus a Mazara del Vallo. Si tratta di una persona asintomatica già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e in buone condizioni di salute. Tutti i contatti diretti sono stati sottoposti alla misura della quarantena. Vi invito a mantenere sempre la distanza di sicurezza, ad indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Il virus circola in città e bisogna tenere alta la guardia».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia di un nuovo caso di contagio da Coronavirus a Mazara del Vallo.

