Mazara. Melodie etniche natalizie per i bambini per Sacro Cuore di Mazara del Vallo

MAZARA – Si sono conclusi con successo gli spettacoli natalizi della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Mazara del Vallo nelle giornate del 18-19 dicembre 2019 presso la scuola e l’istituto “Boccone del Povero” .

Quest’anno i bambini della scuola, guidati come sempre dalle maestre Lella Filancia, Giusy Giacalone, Giovanna Gancitano, Carola D’Angelo (danza), Valentina Calamusa (inglese) e dalle infaticabili assistenti Giuliana Ardizzone, Claudia Burzotta, Lea Murana, Giovanna Alagna (chef) e sostenute dal dirigente scolastico Suor Ida Casotti, hanno accolto con vera gioia e curiosità il programma didattico-musicale della maestra di musica Valentina Mangiaracina, la quale ha proposto, oltre ai tradizionali canti di Natale, anche delle melodie dal sapore etnico quali Yesu azali awa (Gesù è qui) e una ninna nanna africana in lingua lingala Wa Wa muana kitoko (dormi bel bambino). Quest’ultima scoperta quasi per caso, dalla novizia congolese Agnese Ndakomo che insieme alla novizia ivoriana Marcellina, prestano temporaneamente servizio presso l’istituto. Come ribadisce l’insegnante di musica: “è stato un bel colpo di fortuna avere Agnese qui ed apprendere proprio dalla sua voce, il canto, lo stile, la gestualità del corpo, la cultura di un popolo sintetizzata in una melodia”. – “talvolta un’etnia può sembrarci così diversa nei propri usi e costumi, ma ricercando e analizzando in profondità, è possibile apprezzarne dei modi di fare comuni a tutti i popoli, affermando poi alla fine con veridicità che “tutto il mondo è paese”.

In particolare, i bambini che sono stati i veri protagonisti degli spettacoli, hanno accolto e saputo dare un vero esempio di solidarietà umana che abbatte ogni sorta di frontiera, superando le ‘barriere mentali’ degli adulti.

Di seguito il testo della canto congolese:

Wa wa wa wa wa,

muana kitoko,

Emanuele, Emanuele,

muana kitoko,

Hum,hum,hum,hum,

Emanuele,

Hum,hum,hum,hum,

Emanuele.

Da sinistra verso destra: Carola D’angelo, Valentina Mangiaracina, Lea Murana, Agnese Mdakomo, Giusy Giacalone, Lella Filancia, Suor Ida Casotti, Claudia Burzotta, Valentina Calamusa. Agnese Ndakomo Da sinistra verso destra: Valentina Mangiaracina, Giovanna Gancitano, Lea Murana, Giuliana Ardizzone, Agnese Ndakomo.

