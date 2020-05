Mazara. Manifestazioni di interesse per affidamento servizi di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza 

Nel portale TuttoGare

Pubblicate nel portale TuttoGare del portale istituzionale due manifestazioni d’interesse, a firma del responsabile del procedimento geometra Vito Pinta, per l’affidamento di due servizi che riguardano i “Lavori di restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita a Mazara del Vallo tra la via San Giovanni nn. 18-20 e la via San Vito, al fine di destinarla a civile abitazione per l’accoglienza di persone in situazione di disagio familiare o sociale”.

I servizi da affidare:

1) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione rendicontazione e liquidazione tecnico contabile, contabilità lavori su misura (importo a base d’asta €. 31.632,14 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali);

2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (l’importo a base d’asta €. 19.488,73 al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali).

La partecipazione alla manifestazione d’interesse va effettuata senza indicare alcuna offerta economica, poiché implica solamente una manifestazione di volontà ad essere invitati al successo avviso di gara per l’affidamento del servizio.

La scadenza per aderire alla manifestazione d’interesse per la direzione dei lavori è fissata al 4 giugno entro e non oltre le ore 12 (requisiti e documentazione consultabili e scaricabili nel portale TuttoGare al link: DIREZIONE LAVORI).



Per il servizio di coordinamento della sicurezza scadenza fissata entro le ore 12 del 3 giugno 2020 (requisiti e documentazione consultabili e scaricabili nel portale TuttoGare al link: Coordinamento sicurezza).

