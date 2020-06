Mazara. Lunedì 15 giugno Festa del Santo Patrono, San Vito Martire

Lunedì 15 giugno si celebra San Vito Martire patrono di Mazara del Vallo. Nel rispetto della festività e di quanto previsto dai contratti collettivi che equiparano la festa del Santo Patrono alle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge, gli uffici comunali al pari degli altri uffici pubblici e privati resteranno chiusi per l’intera giornata del 15 giugno, ad eccezione del Comando della Polizia Municipale. Il Cimitero Comunale osserverà l’orario di apertura festivo: 8-13.

Per quanto riguarda negozi, esercizi commerciali ed attività di vendita di generi alimentari, l’eventuale apertura è facoltativa come previsto a livello regionale anche per le domeniche.

Alle ore 19 di lunedì 15 giugno nel piazzale antistante la chiesa di San Vito a mare, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose ma nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del rischio Covid, il Vescovo mons. Domenico Mogavero presenterà gli orientamenti del nuovo piano pastorale 2020/2021 e celebrerà la Liturgia della Parola in onore di San Vito Martire.

Il 15 giugno è inoltre una data legata ad un evento che ha colpito profodondamente la comunità mazarese e non solo: il 15 giugno 2018 veniva a mancare improvvisamente Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto della Pesca e della Crescita Blu, ideatore di Blue Sea Land e considerato a livello internazionale un vero e proprio ambasciatore di Mazara del Vallo e del Mediterraneo nel Mondo.

