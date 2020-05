Mazara. “L’emergenza Covid19 separa i corpi ma non i cuori”

Nella giornata di oggi, la, che da sempre è impegnata nell’attivare percorsi di aiuto in favore dei bambini e delle famiglie in contesti di marginalità socio-culturale, grazie alla generosità dele alla collaborazione della, farà pervenire ai bambini che frequentano il Centro polivalente “Villa Francesca” un secondo kit “Insetti atelier per una passerella” per la realizzazione di un’attività creativa.