Mazara. Le News dalla Diocesi

SALEMI, IL VESCOVO AGLI AMMINISTRATORI: «COLTIVARE LE RELAZIONI»

«Coltivare le relazioni coi cittadini e, laddove necessario, recuperarle nell’obiettivo del servizio per il quale siete chiamati». Così il Vescovo monsignor Domenico Mogavero si è rivolto agli amministratori locali nell’incontro in vista del Natale che si è tenuto presso la parrocchia Maria Ss. della Confusione di Salemi. Come di consueto il Vescovo – sia per Natale che per Pasqua – trascorre una mattinata di riflessione insieme agli amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali), condividendo con loro passi del Vangelo e ascoltando dagli stessi amministratori le esperienze vissute nelle proprie realtà. Il Vescovo ha ribadito agli amministratori (venti i partecipanti tra sindaci, assessori e consiglieri) che «questi incontri rappresentano l’occasione per ritrovarci e confrontarci insieme con più tempo rispetto alle diverse opportunità istituzionali che ci vengono date durante l’anno». Monsignor Mogavero, durante l’incontro, ha preso come riferimento il presepe, «al quale oggi si da poca importanza ma che ha un forte valore simbolico e di relazioni». Dalla voce degli amministratori è emersa la difficoltà con la quale ogni giorno svolgono il proprio servizio: «Pochi fondi e sempre più esigenze da parte dei cittadini – hanno ribadito – spesso ci sentiamo soli nel nostro cammino, come se non ci fosse la consapevolezza, da parte dei cittadini, delle difficoltà che riscontriamo ogni giorno».

GIBELLINA, LA PARROCCHIA S. GIUSEPPE COMPIE 10 ANNI: DON LAUDICINA PARROCO

La parrocchia San Giuseppe di Gibellina compie 10 anni e domani sera (giovedì, ore 17,30) il Vescovo celebrerà la santa messa nel 10° anno della dedicazione. La parrocchia è nata nella nuova città di Gibellina dal desiderio di tenere viva la memoria del culto del Santo risalente al vecchio paese poi distrutto dal sisma del ’68. Fu la Congregazione devota al suo protettore a individuare il terreno sul quale edificare la chiesa, poi acquistato nel 2000. La costruzione del luogo di culto è stata possibile realizzarla coi fondi 8×1000, una donazione dell’ex parroco don Pietro Inzirillo, un contributo della Diocesi e donazioni dei fedeli. I lavori sono iniziati nel marzo 2005 e sono durati 4 anni, seguiti dal Presidente della Congregazione, Benedetto Palazzolo (oggi sostituito da Lorenzo Bonanno). È stata proprio la Congregazione a portare avanti le tradizioni legate all’altare di San Giuseppe, alla preparazione delle funzioni il giorno della festa e organizzare la processione a cui partecipa tutto il paese. Domani sera, proprio in occasione del 10° anniversario della parrocchia, il Vescovo nominerà nuovo parroco di Gibellina don Marco Laudicina, da un anno vicario parrocchiale di don Salvatore Cipri (parroco a Vita).

A MARSALA LA PRIMA TAPPA DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’8X1000

La parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala ha accolto la prima tappa del progetto “Il bene si chiama carità: il racconto si fa prossimo”, promosso dal giornale diocesano “Condividere”, Fisc (Federazione italiana stampa cattolica) e Sovvenire. La parrocchia ha aperto i suoi locali al primo appuntamento del progetto che vuole raccontare e far conoscere l’operato sociale e caritatevole dei vari enti che lavorano in questo settore. Lo stand è stato allestito nell’oratorio, con la proiezione dei video-reportage che raccontano – con l’ausilio dei new media – quanto viene fatto per i più poveri e indigenti nella mensa della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus a Mazara del Vallo, le case di accoglienza marsalesi, il MpV di Mazara, la Caritas parrocchiale di Castelvetrano e l’assistenza agli ammalati e agli anziani della comunità cristiana dell’isola di Pantelleria. Prossima tappa del progetto sarà il Convegno diocesano, il 3 e 4 gennaio, presso l’hotel President di Marsala.

