Mazara. Il sindaco saluta il capitano Miggiano che va a dirigere la Compagnia di Casoria

«Stamattina al Palazzo dei Carmelitani insieme al Presidente del Consiglio comunale Vito Ganciatano, abbiamo ricevuto il Capitano Diego Miggiano, che dopo 4 anni lascia la Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo per dirigere il Comando della Compagnia di Casoria in provincia di Napoli. Un incarico che senza dubbio premia l’impegno, ma anche la professionalità con cui ha assolto il suo compito sul nostro territorio. Voglio ringraziare il Capitano Miggiano per l’impegno profuso nella nostra città e per essere stato una figura di riferimento per la mia amministrazione in questo anno di sindacatura; abbiamo lavorato fianco a fianco ed in piena collaborazione».