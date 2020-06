Mazara. Il Sindaco presenta il piano triennale delle assunzioni

105 DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE PASSERANNO A TEMPO PIENO, 10 LE PROGRESSIONI VERTICALI DI CARRIERA, 5 LE ASSUNZIONI DALL’ESTERNO DI CATEGORIA D

«Ieri nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani ho incontrato le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU, e ho presentato, prima volta nella storia di questo Ente Locale, il Piano Assunzionale Triennale. Primo elemento innovativo in questo triennio sarà quello di trasformare 105 contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno; per queste prime posizioni verranno utilizzate le graduatorie esistenti per la stabilizzazione. Per la prima volta si attiverà una procedura di progressione verticale. Nel triennio, dieci dipendenti avranno la possibilità di passare da una fascia a quella superiore, quattro dipendenti di passare dalla fascia A alla fascia B e sei dipendenti dalla fascia B alla fascia C. Inoltre, assumeremo tre nuovi ingegneri e due amministrativi di categoria D. Prendiamo un impegno di sviluppo programmatico nei confronti del personale, in modo unilaterale, a investire ingenti risorse nei prossimi anni. Un progetto che guarda allo sviluppo della macchina amministrativa, puntando sul suo patrimonio prezioso che è il personale e che si pone come obiettivo una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi a beneficio di tutta la cittadinanza».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, al termine dell’incontro avuto con le OO.SS.

