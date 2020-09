Mazara. Il lungomare Mazzini torna ad essere transitabile dai veicoli anche nelle serate dei sabato

Revocata l’ordinanza che ne prevedeva l’isola pedonale nel periodo estivo

Da sabato 19 settembre il lungomare Mazzini torna transitabile dai veicoli anche il sabato sera. Con l’ordinanza n. 209/2020 il dirigente/comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino ha revocato la precedente ordinanza in vigore nel periodo estivo che prevedeva l’isola pedonale nelle serate dei sabato nel tratto iniziale di lungomare compreso tra il piazzale Quinci e la via Rapisardi, oltre alle vie Castiglione, Conte Ruggero e Tortorici.

L’esperimento della pedonalizzazione del lungomare dapprima nei week end estivi e da settembre solo i sabato sera – sottolinea l’amministrazione comunale – ha funzionato, ma ora con l’avvicinarsi del termine della stagione estiva e la diminuzione del flusso turistico rispetto al picco d’agosto, si ritiene opportuno tornare alla normale regolamentazione veicolare per ripetere la pedonalizzazione nella prossima stagione estiva.

Pertanto il lungomare e le vie tornano ad essere transitabili dai veicoli, consentendone anche la sosta, anche il sabato sera.

