Mazara. Da sabato il via alla distribuzione gratuita di mascherine

Prima distribuzione sabato 13 giugno dalle ore 15 alle ore 19 per i quartieri Centro, Makara, Cristo Re e Trasmazaro

“Su direttiva del Sindaco, avvieremo da sabato prossimo la distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche che ci sono state fornite dalla Protezione Civile regionale”. Lo annuncia il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino nella qualità di funzionario responsabile della Protezione Civile comunale.

Sono circa 60mila – dice il Comandante – le mascherine chirurgiche fin qui consegnate dalla Protezione Civile regionale a quella comunale. La distribuzione, a cura del personale di Protezione Civile e dei volontari delle associazioni di protezione civile del territorio, sarà avviata per quartieri con queste modalità:

Sabato 13 giugno, dalle ore 15 alle ore 19, saranno allestiti punti di distribuzione mascherine nei seguenti luoghi:

Piazza Iman al Mazarì (con distribuzione di mascherine per i residenti del quartiere Makara);

Piazza Mokarta (con distribuzione di mascherine per i residenti del centro storico);

Piazza Cristo Re (per i residenti dell’omonimo quartiere);

Via slargo Peppino Impastato (per una prima distribuzione del quartiere Trasmazaro).

La distribuzione gratuita di mascherine proseguirà nei prossimi giorni negli altri quartieri cittadini secondo un crono programma che sarà successivamente comunicato.

Ogni persona che si recherà in uno dei punti di distribuzione dovrà comunicare ai volontari la zona di residenza e quindi gli sarà data la mascherina solo se appartenente alla zona di distribuzione e dovrà dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo: saranno distribuite in questa fase due mascherine per ogni componente il nucleo familiare.

