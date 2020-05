Mazara. Da lunedì il Servizio Rifiuti sarà espletato dal nuovo raggruppamento d’imprese

Formalizzata ufficialmente la consegna del servizio di “Raccolta e trasporti rifiuti urbani e speciali assimilati, spazzamento e servizi igiene pubblica nel comune di Mazara del Vallo”, al raggruppamento temporaneo d’imprese RTI “Multiecoplast” s.r.l. di Sant’Agata Militello (mandataria) ed Ecoburgus s.r.l. di Carini (mandante).

Il nuovo raggruppamento d’imprese subentra con decorrenza primo giugno al raggruppamento che ha gestito fin qui il servizio: Tech (con Icos ed Ecoin) dopo una serie di contenziosi a seguito dell’appalto Urega del 2017.

Complessivamente per 5 anni il servizio avrà un costo di circa 26 milioni di euro.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara l’assessore al Bilancio Caterina Agate – in quanto si pone fine all’incertezza legata ai contenziosi giudiziari che si sono consumati in quest’ultimo anno e si può finalmente avviare il servizio con una programmazione ed un risparmio di costi nell’ordine di circa un milione di euro l’anno. Tali risparmi – prosegue l’assessore Agate – non ricadranno sulla qualità del servizio che prevede il mantenimento del porta a porta esteso su tutto il territorio comunale, ed includerà tutti i servizi accessori che con il precedente appalto erano considerati extra canone. Infine, l’impresa esecutrice si è impegnata, dopo una lunga contrattazione, a svolgere nella fase di avviamento, un’attività volta all’eliminazione delle micro-discariche presenti sul territorio, ed una volta effettuata la bonifica si è impegnata ad attuare un servizio di prevenzione, anche, attraverso l’istallazione di sistemi di video sorveglianza”.